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  1. Суд інфо

ВРП внесе Президентові подання про призначення 8 суддів

14:32, 21 березня 2024
За результатами розгляду рекомендацій ВККС Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.
ВРП внесе Президентові подання про призначення 8 суддів
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У четвер, 21 березня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення вісьмох суддів на посади до місцевих судів. Про це повідомив офіційний сайт ВСП.

Серед них:

Бондаренка Ігоря Едуардовича – на посаду судді Харківського районного суду Харківської області;

Рибачук Олени Григорівни – на посаду судді Городоцького районного суду Хмельницької області;

Балабая  Семена Сергійовича – на посаду судді Ленінського районного суду міста Харкова;

Волощук Олени Олександрівни – на посаду судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області;

Заварзи Тетяни Володимирівни – на посаду судді Дзержинського районного суду міста Харкова;

Савчук Юлії Никодимівни – на посаду судді Шевченківського районного суду міста Києва;

Сисина Сергія Васильовича – на посаду судді Господарського суду Закарпатської області;

Феленко Юлії Валеріївни – на посаду судді Фрунзенського районного суду міста Харкова.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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