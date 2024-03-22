Налоговые операции онлайн: как вернуть ошибочные платежи

В «Электронном кабинете» налогоплательщики могут оставлять заявления о возврате чрезмерно уплаченных налогов и пеней.

Источник фото: zt.tax.gov.ua

Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы (ГНС) напоминает о возможности использования электронного сервиса "Электронный кабинет" для осуществления различных налоговых операций. Обращаясь к этому сервису, пользователи могут создавать разные отчеты и документы, включая заявления о возврате чрезмерно уплаченных налогов и пеней.

Для доступа в "Электронный кабинет" необходимо пройти процедуру электронной идентификации через интегрированную систему id.gov.ua, используя квалифицированную электронную подпись или мобильное приложение "Действие". Одной из функций "Электронного кабинета" является возможность создания заявлений о возврате ошибочно уплаченных налогов и пеней, подаваемых в контролирующие органы.

При создании таких заявлений пользователи самостоятельно устанавливают параметры, выбирают необходимые формы и заполняют их с помощью специальных интерактивных полей. После заполнения заявление проверяется системой наличие обязательно заполненных полей, и в случае успешной проверки заявление хранится в "Электронном кабинете" и автоматически направляется в соответствующий орган ГНС для дальнейшей обработки.

Плательщикам предоставляется возможность присоединять приложения к заявлениям через специальную форму, позволяющую прилагать копии платежных инструкций и другие документы. После подписания заявления с помощью квалифицированной электронной подписи система автоматически посылает ее в ГНС для дальнейшей обработки.

В общем, "Электронный кабинет" предоставляет удобный и эффективный способ осуществления налоговых операций и подачи отчетности для налогоплательщиков.

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