Электронный кабинет создадут на каждого военнообязанного – Минобороны

Минобороны планирует запустить электронный кабинет военнообязанного летом 2024 - его создадут на каждого военнообязанного, независимо от того, будет ли он или она им пользоваться.

Заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко в эфире телемарафона пояснила, что электронный кабинет будет создан для каждого военнообязанного, независимо от того, собирается ли он или она им пользоваться.

«Кабинет будет создан для каждого военнообязанного, фактически это будет предварительно готовая опция для такой работы. Пользоваться таким электронным кабинетом или нет, будет дело каждого гражданина/гражданки», - сказала она в эфире.

Она добавила, что электронный кабинет позволит военнообязанным предоставить свои данные в любой удобной для них локации или увидеть данные о себе, содержащиеся в реестре, одновременно не обращаясь к территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) лично.

В электронном реестре военнообязанных содержатся только данные граждан, которые прописаны в законе и могут способствовать уменьшению количества ошибок при военном учете. При этом каждый может подать через электронный интерфейс данные, которые считает нужным.

В Минобороны планируют запустить электронный кабинет военнообязанного летом 2024 г.

Напомним, 4 апреля вступил в силу Закон 3549-ІХ о цифровизации военного учета и внедрения Электронного кабинета военнообязанного (законопроект 10062). Целью Реестра теперь будет также и идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета. Он будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Согласие лиц на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется.

Таким образом, новая редакция статьи 13 закона о Реестре определяет, что для формирования базы данных Реестра Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба представляют путем электронного взаимодействия Министерству обороны сведения относительно всех граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Если ранее закон предусматривал, что передача данных в Реестр осуществляется только ЦИК и только один раз, то теперь эти сведения смогут обновлять постоянно. При этом данные относительно граждан, которые не являются военнообязанными, призывниками или резервистами должны впоследствии уничтожаться.

Данные о гражданах в Реестре будут постоянно актуализироваться путем автоматического обмена с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных государственных органов: Налоговой, Минобразования, МВД, Минюст, Пенсионный фонд и т. д.

То есть, если в отношении гражданина меняются какие-то данные – он получает образование, водительское удостоверение, меняет работу, уезжает за границу – это все будет отображаться в Реестре.

Кроме того, Реестр осуществляет получение данных путем электронного информационного взаимодействия с Единым государственным демографическим реестром для верификации информации о физическом лице, внесения в Реестр уникального номера записи в Демографическом реестре (УНЗР – это цифровой, неизменный идентификатор человека, который помогает быстро и достоверно установить его, является неизменным на протяжении всей жизни гражданина, а присваивается при оформлении одного из биометрических документов, будь то ID-карта или паспорт гражданина Украины для выезда за границу).

Данные Реестра о гражданах будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за границей. На это иностранные партнеры выделят 100 млн. долларов США. В свою очередь, как указало Минобороны, новый закон позволит размещать данные в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Реестр попадут персональные данные о дате и месте рождения, номерах средств связи и адресах электронной почты, сведения о родителях – с согласия военнообязанного; реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, сведения о гражданстве, сведения о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; отцифрованный образ лица лица; сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины, сведения об образовании и специальности, сведения об опыте работы по специальности, о результатах медицинских осмотров, сведения о владении иностранными языками, о разрешении на хранение и ношение оружия, о прохождении программ повышения квалификации, переподготовки, реквизиты водительского удостоверения и многое другое.

Автор: Наталья Мамченко

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