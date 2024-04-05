Определение следственного судьи об обязательстве следователя или прокурора закрыть уголовное производство из-за истечения срока досудебного расследования подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд

Суд первой инстанции обязал закрыть уголовное производство в связи с истечением срока досудебного расследования, апелляционный суд отказал прокурору в обжаловании – что решил Верховный Суд.

Определение следственного судьи местного суда, которым следователя или прокурора обязали совершить конкретное действие по закрытию уголовного производства на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК, подлежит апелляционному обжалованию. Об этом в своем постановлении от 20 февраля 2024 г. указала коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда по делу № 130/1597/22.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

По определению следственного судьи отменено постановление заместителя начальника РО ГУНП начальника следственного отделения подполковника полиции об отказе в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства и обязано закрыть это уголовное производство в связи с истечением срока досудебного расследования.

Апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по жалобе следователя по уголовному производству и. о. заместителя начальника РО ГУНП начальника следственного отделения на определение следственного судьи, исходя из ч. 4 в. 399 УПК.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что апелляционный суд безосновательно отказал в открытии апелляционного производства по основаниям того, что указанное определение следственного судьи не подлежит апелляционному обжалованию.

Позиция Кассационного уголовного суда

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. В обоснование позиции КУС указывает, что апелляционный суд, отказывая в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе на определение следственного судьи местного суда об обязательстве следователя закрыть уголовное производство на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК в связи с тем, что это определение не подлежит отдельному апелляционному обжалованию, допустил существенное нарушение требований уголовного процессуального закона.

Верховный Суд в своих постановлениях неоднократно отмечал, что определения следственных судей местных судов, которыми обязано следователя и/или прокурора совершить конкретное действие по закрытию уголовного производства на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК, подлежат отдельному апелляционному обжалованию.

При решении вопроса об открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе стороны обвинения в уголовном производстве на определение следственного судьи указанные обстоятельства остались без внимания апелляционного суда.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.