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Определение следственного судьи об обязательстве следователя или прокурора закрыть уголовное производство из-за истечения срока досудебного расследования подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд

10:40, 5 апреля 2024
Суд первой инстанции обязал закрыть уголовное производство в связи с истечением срока досудебного расследования, апелляционный суд отказал прокурору в обжаловании – что решил Верховный Суд.
Определение следственного судьи об обязательстве следователя или прокурора закрыть уголовное производство из-за истечения срока досудебного расследования подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд
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Определение следственного судьи местного суда, которым следователя или прокурора обязали совершить конкретное действие по закрытию уголовного производства на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК, подлежит апелляционному обжалованию. Об этом в своем постановлении от 20 февраля 2024 г. указала коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда по делу № 130/1597/22.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

По определению следственного судьи отменено постановление заместителя начальника РО ГУНП начальника следственного отделения подполковника полиции об отказе в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного производства и обязано закрыть это уголовное производство в связи с истечением срока досудебного расследования.

Апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по жалобе следователя по уголовному производству и. о. заместителя начальника РО ГУНП начальника следственного отделения на определение следственного судьи, исходя из ч. 4 в. 399 УПК.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что апелляционный суд безосновательно отказал в открытии апелляционного производства по основаниям того, что указанное определение следственного судьи не подлежит апелляционному обжалованию.

Позиция Кассационного уголовного суда

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. В обоснование позиции КУС указывает, что апелляционный суд, отказывая в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе на определение следственного судьи местного суда об обязательстве следователя закрыть уголовное производство на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК в связи с тем, что это определение не подлежит отдельному апелляционному обжалованию, допустил существенное нарушение требований уголовного процессуального закона.

Верховный Суд в своих постановлениях неоднократно отмечал, что определения следственных судей местных судов, которыми обязано следователя и/или прокурора совершить конкретное действие по закрытию уголовного производства на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК, подлежат отдельному апелляционному обжалованию.

При решении вопроса об открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе стороны обвинения в уголовном производстве на определение следственного судьи указанные обстоятельства остались без внимания апелляционного суда.

Автор: Наталья Мамченко

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