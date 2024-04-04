Google планирует ввести плату за поисковую систему с искусственным интеллектом

Компания рассматривает возможность внедрения платной подписки с «премиальными» функциями на базе ИИ.

Google рассматривает вариант с взиманием платы за функцию поиска на основе искусственного интеллекта, ведь ее запуск может быть очень дорогим. Об этом пишет Reuters.

Традиционная поисковая система Google будет оставаться бесплатной, но реклама будет продолжать появляться рядом с результатами поиска даже для платных пользователей.

«Мы не работаем над поиском без рекламы и не рассматриваем такую возможность. Как мы делали много раз раньше, мы продолжим создавать новые премии возможности и сервисы, чтобы расширить наши предложения подписки в Google», — сообщила компания.

В прошлом году Google сообщила о доходах в 175 миллиардов долларов от рекламы, связанной с поиском, поэтому компании нужно быть осторожной по поводу любых изменений. Однако стремительный рост ChatGPT от OpenAI подтолкнул Google к гонке за доминирование на основе искусственного интеллекта.

В мае прошлого года Google начал тестировать свой поисковый сервис на основе ИИ, известный как Search Generative Experience (SGE).

SGE предлагает ответы на запросы на основе искусственного интеллекта вместе с традиционным представлением ссылок и рекламы. До недавнего времени SGE являлся лишь по желанию, когда Google начал тестировать его как стандартный опыт для ограниченного круга пользователей. Но постепенно компания включала эти функции SGE в свою основную поисковую систему.

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