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В Хмельницкой области заказник стоимостью 390 миллионов хотел сделать сельскохозяйственной землей

09:30, 5 апреля 2024
Суд отменил незаконную государственную регистрацию прав на 62 га земли стоимостью почти 390 млн грн.
В Хмельницкой области заказник стоимостью 390 миллионов хотел сделать сельскохозяйственной землей
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В Хмельницкой области суд отменил незаконную государственную регистрацию прав на 62 га земли стоимостью почти 390 млн грн. Об этом сообщает областная прокуратура.

Речь идет о гидрологическом заказнике местного значения «Волчанский» на территории Россошанской ОТГ Хмельницкого района, созданный в 1982 году для сохранения в естественном состоянии бывших торфяных карьеров для воссоздания генофонда животного и растительного мира.

Территория входит в состав природно-заповедного фонда Украины как национальное достояние и является составной частью мировой системы природных территорий и объектов, находящихся под особой охраной.

Несмотря на это, на основании материалов инвентаризации, 62 га земли, находящейся в пределах заповедной территории, отнесены к землям сельскохозяйственного назначения.

Чтобы не допустить уничтожение заказника возделыванием земельного участка, окружная прокуратура обратилась в суд с соответствующими исковыми требованиями, поддержанными Хозяйственным судом Хмельницкой области.

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