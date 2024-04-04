Конкурсная комиссия будет искать нового члена ВККС вместо Романа Игнатова

В ВККС объявят конкурс на вакансию после увольнения Романа Игнатова, бывшего председателем Комиссии.

5 апреля будет объявлен конкурс на вакантное кресло члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Напомним, что ВККС 27 марта удовлетворила заявление Романа Игнатова об увольнении с должности как главы ВККС, так и члена ВККС по собственному желанию. Отметим, что Роман Игнатов, как и другие члены Высшей квалифкомиссии судей, был избран по новой процедуре. Так, процедуру отбора осуществляла Конкурсная комиссия, где преимущественный голос имеют иностранные эксперты.

Впоследствии в СМИ разразился скандал вокруг якобы наличия у Романа Игнатова российского гражданства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 8 февраля 2024 года ВККС рассмотрела Отчет рабочей группы по проверке информации о возможном наличии гражданства рф у главы ВККС Романа Игнатова.

«Наличие гражданства рф подтвердить невозможно из-за отсутствия дипломатических отношений с рф», - констатировала рабочая группа. «Только Бог и сам Роман Игнатов знают о том, получал ли он соответствующий вкладыш о приобретении гражданства рф в свой советский паспорт», - отметил один из членов ВККС.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что ВККС отложила рассмотрение вопроса об избрании нового председателя ВККС. Как отметил и. о. председателя ВККС Руслан Сидорович, пока никто из членов ВККС официально не изъявил желания занять должность председателя Комиссии. Ранее мы писали о вероятных кандидатах на должность главы ВККС.

Автор: Наталья Мамченко

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