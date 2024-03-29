Кто может возглавить Высшую квалификационную комиссию судей – возможные претенденты

1 апреля члены ВККС могут попытаться избрать нового председателя Комиссии, однако вопрос в том, хватит ли претендентам голосов.

Высшая квалификационная комиссия судей в понедельник, 1 апреля, может попытаться избрать нового председателя ВККС.

По данным «Судебно-юридической газеты», по состоянию на 29 марта ни один из членов ВККС пока публично не объявлял о намерении занять должность кресло главы Комиссии. В настоящее время, как осторожно отмечают члены Комиссии, "ведутся консультации с коллегами".

Вместе с тем, в Комиссии говорят, что среди членов ВККС есть несколько претендентов на должность председателя, которые, по меньшей мере, намекали на готовность возглавить ВККС.

Это член Комиссии, представитель НАБУ, Руслан Мельник. Если Руслану Мельнику удастся возглавить ВККС, его заместителем может стать секретарь Второй палаты ВККС, судья Третьего апелляционного административного суда Сергей Чумак.

Однако сам Руслан Мельник сообщил «Судебно-юридической газете», что окончательное решение о выдвижении своей кандидатуры на должность главы ВККС он пока не принял. «Пока что продолжаются консультации», - отметил Руслан Мельник.

Также потенциальным кандидатом на должность главы ВККС является действующий и. о. председателя Комиссии Руслан Сидорович.

Впрочем, Руслан Сидорович также рассказал изданию, что окончательное решение о выдвижении им своей кандидатуры пока что не принято.

«Потенциально я рассматриваю такую ​​возможность, но пока я окончательно еще не решил, нужно ли мне соревноваться за должность главы Комиссии», – рассказал «Судебно-юридической газете» Руслан Сидорович.

Также среди потенциальных кандидатов на должность главы Комиссии называют собственно и самого секретаря Второй палаты ВККС Сергея Чумака, однако публично он также в настоящее время не сообщал о желании возглавить Комиссию.

Как отмечают источники «Судебно-юридической газеты», вопрос избрания нового председателя Комиссии очень непростой, в том числе из-за необходимости для кандидатов иметь надежную поддержку среди других членов Комиссии. В случае, если поддержки коллег не будет, выборы председателя Комиссии могут легко превратиться в персональное фиаско для того или иного кандидата.

Также следует отметить, что избрание нового главы ВККС может оказать существенное влияние на конфигурацию власти внутри Комиссии. Ведь если председателем Комиссии изберут не судью, то на должность заместителя председателя Комиссии необходимо будет выбирать исключительно судью или судью в отставке.

Напомним, что в июне 2023 года выборы главы ВККС прошли в два тура. Сначала было четыре претендента на должность председателя, но до второго тура дошли только два из них – судья Киевского апелляционного суда Роман Игнатов и судья Высшего антикоррупционного суда Олег Колиуш.

Заместителя главы ВККС тогда удалось избрать только с третьей попытки, и только после того, как Руслан Мельник отказался от участия в выборах.

Напомним, что 27 марта с должности как главы ВККС, так и члена Комиссии уволился Роман Игнатов.

28 марта послы стран G7 сообщили, что новое руководство ВККС «должно быть добропорядочным и независимым».

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.