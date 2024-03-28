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Нове керівництво ВККС має бути доброчесним і незалежним – G7

20:34, 28 березня 2024
Посли країн G7 повідомили, що уважно стежать за тим, що відбувається з ВККС.
Нове керівництво ВККС має бути доброчесним і незалежним – G7
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Посли країн G7 (США, Великобританія, Німеччина, Канада, Японія, Франція, Італія) повідомили у Twitter, що «уважно стежать за новинами» навколо Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Країни G7 закликали «до прозорого процесу відбору нового керівництва, яке має бути доброчесним і незалежним».

Також у G7 зазначили, що «просування реформ і наповнення судів перевіреними суддями має вирішальне значення для суспільної довіри до судової влади й інвестицій приватного сектору».

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», вибори нового голови ВККС відбудуться 1 квітня 2024 року.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла про те, що 27 березня, без пояснення мотиву, з посади як голови, так і члена ВККС, звільнився Роман Ігнатов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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Нове керівництво ВККС має бути доброчесним і незалежним – G7

Посли країн G7 повідомили, що уважно стежать за тим, що відбувається з ВККС.

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