Новое руководство ВККС должно быть добропорядочным и независимым – G7

Послы стран G7 сообщили, что внимательно следят за происходящим внутри ВККС.

Послы стран G7 (США, Великобритания, Германия, Канада, Япония, Франция, Италия) сообщили в Twitter, что «внимательно следят за новостями» вокруг Высшей квалификационной комиссии судей.

Страны G7 призвали «к прозрачному процессу отбора нового руководства, которое должно быть добропорядочным и независимым».

Также в G7 отметили, что «продвижение реформ и наполнение судов проверенными судьями имеет решающее значение для общественного доверия к судебной власти и инвестициям частного сектора».

Напомним, что, как сообщала «Судебно-юридическая газета», выборы нового главы ВККС состоятся 1 апреля 2024 года.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала о том, что 27 марта, без объяснения причин, с должности, как председателя, так и члена ВККС, уволился Роман Игнатов.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.