Хто може очолити Вищу кваліфікаційну комісію суддів – можливі претенденти

1 квітня члени ВККС можуть спробувати обрати нового голову Комісії, однак питання в тому, чи вистачить претендентам голосів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів в понеділок, 1 квітня, може спробувати обрати нового голову ВККС.

За даними «Судово-юридичної газети», станом на 29 березня жоден з членів ВККС поки що публічно не оголошував про намір обійняти посаду голови Комісії. На даний час, як обережно зазначають члени Комісії, «ведуться консультації з колегами».

Разом з тим, у Комісії кажуть, що серед членів ВККС є кілька претендентів на посаду голови, які, щонайменше, натякали на готовність очолити ВККС.

Це член Комісії, представник НАБУ, Руслан Мельник. У разі, якщо Руслану Мельнику вдасться очолити ВККС, його заступником може стати секретар Другої палати ВККС, суддя Третього апеляційного адміністративного суду Сергій Чумак.

Однак сам Руслан Мельник повідомив «Судово-юридичній газеті», що остаточне рішення щодо висунення кандидатури на посаду голови ВККС він поки що не прийняв. «Поки що тривають консультації», - зазначив Руслан Мельник.

Також потенційним кандидатом на посаду голову ВККС є діючий в. о. голови Комісії Руслан Сидорович.

Втім, Руслан Сидорович також розповів виданню, що остаточне рішення про висунення ним своєї кандидатури поки що не прийняте.

«Потенційно я розглядаю таку можливість, але наразі я остаточно ще не вирішив, чи потрібно мені змагатися за посаду голови Комісії», - розповів «Судово-юридичній газеті» Руслан Сидорович.

Також серед потенційних кандидатів на посаду голови Комісії називають власне й самого секретаря Другої палати ВККС Сергія Чумака, однак публічно він також на даний час не повідомляв про бажання очолити Комісію.

Як зазначають джерела «Судово-юридичної газети», питання обрання нового голови Комісії дуже непросте, в тому числі через необхідність для кандидатів мати надійну підтримку серед інших членів Комісії. У разі, якщо підтримки колег не буде, вибори голови Комісії можуть легко перетворитися в персональне фіаско того чи іншого кандидата.

Також слід зазначити, що обрання нового голови ВККС може суттєво вплинути на конфігурацію влади всередині ВККС. Адже у разі, якщо головою Комісії буде обрано не суддю, то на посаду заступника голови Комісії необхідно буде обирати виключно суддю або суддю у відставці.

Нагадаємо, що у червні 2023 року вибори голови ВККС відбулися у два тури. Спочатку було чотири претенденти на посаду голови, але до другого туру дійшли тільки двоє з них – суддя Київського апеляційного суду Роман Ігнатов та суддя Вищого антикорупційного суду Олег Коліуш.

Заступника голови ВККС тоді вдалося обрати лише з третьої спроби, і лише після того, як Руслан Мельник відмовився від участі у виборах.

Нагадаємо, що 27 березня з посади як голови ВККС, так і члена Комісії звільнився Роман Ігнатов.

28 березня посли країн G7 повідомили, що нове керівництво ВККС «має бути доброчесним і незалежним».

Автор В’ячеслав Хрипун

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