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Конкурсна комісія буде шукати нового члена ВККС замість Романа Ігнатова

19:53, 4 квітня 2024
До ВККС оголосять конкурс на вакансію після звільнення Романа Ігнатова, який був головою Комісії.
Конкурсна комісія буде шукати нового члена ВККС замість Романа Ігнатова
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5 квітня буде оголошено конкурс на вакантне крісло члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС).

Нагадаємо, що ВККС 27 березня задовольнила заяву Романа Ігнатова про звільнення з посади як голови ВККС, так і члена ВККС за власним бажанням. Зазначимо, що Романа Ігнатова, як і інших членів Вищої кваліфкомісії суддів, було обрано за новою процедурою. Так, процедуру відбору здійснювала Конкурсна комісія, де переважний голос мають іноземні експерти.

Згодом у ЗМІ спалахнув скандал навколо начебто наявності у Романа Ігнатова російського громадянства.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 8 лютого 2024 року ВККС розглянула Звіт робочої групи з перевірки інформації про можливу наявність громадянства рф у голови ВККС Романа Ігнатова.

«Наявність громадянства рф підтвердити неможлива через відсутність дипломатичних відносин з рф», - констатувала робоча група. «Тільки Бог і сам Роман Ігнатов знають про те, чи отримував він відповідний вкладиш про набуття громадянства рф у свій радянський паспорт», - зазначив один з членів ВККС.

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, що ВККС відклала розгляд питання про обрання нового голови ВККС. Як зазначив в. о. голови ВККС Руслан Сидорович, наразі ніхто з членів ВККС офіційно не виявив бажання обійняти посаду голови Комісії. Раніше ми писали про вірогідних кандидатів на посаду очільника ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

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