Вибори нового голови ВККС 1 квітня не відбулися: відома причина

Поки що немає претендентів на посаду голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 1 квітня 2024 року відклала розгляд питання про обрання нового голови ВККС.

Як зазначив в. о. голови ВККС Руслан Сидорович, наразі ніхто з членів ВККС офіційно не виявив бажання обійняти посаду голови Комісії.

«Це питання для усіх нас виникло несподівано. Офіційно ніхто з членів Комісії поки що свою кандидатуру не висунув. Відповідно до нашого Регламенту, кандидати, які мають бажання обійняти посаду голови Комісії, повинні представити відповідні програми», - повідомив Руслан Сидорович.

Відтак, розгляд питання про обрання нового голови ВККС поки що відкладено без визначення конкретної дати.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», 27 березня з посади як голови ВККС, так і члена Комісії звільнився Роман Ігнатов.

28 березня посли країн G7 повідомили, що нове керівництво ВККС «має бути доброчесним і незалежним».

Також «Судово-юридична газета» розповідала, хто з членів ВККС може бути претендентом на посаду голови Комісії.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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