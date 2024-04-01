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Выборы нового главы ВККС 1 апреля не состоялись: известна причина

16:11, 1 апреля 2024
Пока что нет претендентов на должность председателя Высшей квалификационной комиссии судей.
Выборы нового главы ВККС 1 апреля не состоялись: известна причина
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Высшая квалификационная комиссия судей 1 апреля 2024 года отложила рассмотрение вопроса об избрании нового председателя ВККС.

Как отметил и. о. председателя ВККС Руслан Сидорович, пока что никто из членов ВККС официально не изъявил желания занять должность председателя Комиссии.

«Этот вопрос для всех нас возник неожиданно. Официально никто из членов Комиссии пока свою кандидатуру не выдвинул. Согласно нашему Регламенту, кандидаты, желающие занять пост председателя Комиссии, должны представить соответствующие программы», - сообщил Руслан Сидорович.

Таким образом, рассмотрение вопроса об избрании нового председателя ВККС пока что отложено без определения конкретной даты.

Напомним, что 27 марта с должности как главы ВККС, так и члена Комиссии уволился Роман Игнатов

28 марта послы стран G7 сообщили, что новое руководство ВККС «должно быть добропорядочным и независимым».

Также «Судебно-юридическая газета» рассказывала о том, кто из членов ВККС мог бы стать претендентом на должность главы Комиссии.

Автор: Вячеслав Хрипун

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