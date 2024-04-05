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У Хмельницькій області заказник вартістю 390 мільйонів хотіли зробити сільськогосподарською землею

09:30, 5 квітня 2024
Суд скасував незаконну державну реєстрацію прав на 62 га землі вартістю майже 390 млн грн.
У Хмельницькій області заказник вартістю 390 мільйонів хотіли зробити сільськогосподарською землею
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На Хмельниччині суд скасував незаконну державну реєстрацію прав на 62 га землі вартістю майже 390 млн грн. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Йдеться про гідрологічний заказник місцевого значення «Вовчанський» на території Розсошанської ОТГ Хмельницького району, створений у 1982 році для збереження в природному стані колишніх торф’яних кар’єрів для відтворення генофонду тваринного та рослинного світу.

Територія входить до складу природно-заповідного фонду України як національне надбання та є складовою часткою світової системи природних територій та об’єктів, що перебувають під особливою охороною.

Попри це, на підставі матеріалів інвентаризації, 62 га землі, що знаходиться в межах заповідної території, віднесено до земель сільськогосподарського призначення.

Аби не допустити знищення заказника обробітком земельної ділянки, окружна прокуратура звернулась до суду з відповідними позовними вимогами, які Господарським судом Хмельницької області підтримано.

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