Google планує ввести плату за свою пошукову систему зі штучним інтелектом

Компанія розглядає можливість впровадження платної підпискиз «преміальними» функціями на базі ШІ.

Google розглядає варіант із стягненням плати за функцію пошуку на основі штучного інтелекту, адже її запуск може бути дуже дорогим. Про це пише Reuters.

Традиційна пошукова система Google залишатиметься безплатною, але реклама продовжуватиме з’являтися поряд із результатами пошуку навіть для платних користувачів.

«Ми не працюємо над пошуком без реклами та не розглядаємо таку можливість. Як ми робили багато разів раніше, ми продовжимо створювати нові преміумможливості та сервіси, щоб розширити наші пропозиції підписки в Google», — повідомила компанія.

Минулого року Google повідомила про доходи у 175 мільярдів доларів від реклами, пов’язаної з пошуком, тому компанії потрібно бути обережною щодо будь-яких змін. Однак стрімке зростання ChatGPT від OpenAI підштовхнуло Google до гонки за домінування на основі штучного інтелекту.

У травні минулого року Google почав тестувати свій пошуковий сервіс на основі ШІ, відомий як Search Generative Experience (SGE).

SGE пропонує відповіді на запити на основі штучного інтелекту разом із традиційним представленням посилань і реклами. До недавнього часу SGE був лише за бажанням, коли Google почав тестувати його як стандартний досвід для обмеженого кола користувачів. Але поступово компанія включала ці функції SGE у свою основну пошукову систему.

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