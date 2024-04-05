Ухвала слідчого судді про зобов’язання слідчого чи прокурора закрити кримінальне провадження через сплив строку досудового розслідування підлягає апеляційному оскарженню – Верховний Суд

Суд першої інстанції зобов’язав закрити кримінальне провадження у зв’язку з закінченням строку досудового розслідування, апеляційний суд відмовив прокурору в оскарженні – що вирішив Верховний Суд.

Ухвала слідчого судді місцевого суду, якою зобов’язано слідчого або прокурора вчинити конкретну дію щодо закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, підлягає апеляційному оскарженню. Про це у своїй постанові від 20 лютого 2024 року вказала колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду по справі № 130/1597/22.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Ухвалою слідчого судді скасовано постанову заступника начальника РВ ГУНП начальника слідчого відділення підполковника поліції про відмову у задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження та зобов’язано закрити це кримінальне провадження у зв’язку з закінченням строку досудового розслідування.

Апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргою слідчого у кримінальному провадженні т. в. о. заступника начальника РВ ГУНП начальника слідчого відділення на ухвалу слідчого судді на підставі ч. 4 ст. 399 КПК.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що апеляційний суд безпідставно відмовив у відкритті апеляційного провадження з підстав того, що названа ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Позиція Касаційного кримінального суду

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. В обґрунтування позиції ККС вказує, що апеляційний суд, відмовляючи у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді місцевого суду про зобов’язання слідчого закрити кримінальне провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку з тим, що ця ухвала не підлягає окремому апеляційному оскарженню, допустив істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

Верховний Суд у своїх постановах неодноразово наголошував, що ухвали слідчих суддів місцевих судів, якими зобов’язано слідчого та/або прокурора вчинити конкретну дію щодо закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, підлягають окремому апеляційному оскарженню.

Під час вирішення питання про відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою сторони обвинувачення у кримінальному провадженні на ухвалу слідчого судді зазначені обставини залишились поза увагою апеляційного суду.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.