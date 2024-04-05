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Кабмін оприлюднив розмір грошової виплати до Дня Незалежності України у 2024 році

08:55, 5 квітня 2024
Опубліковано постанову Кабміну про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України у 2024 році.
Кабмін оприлюднив розмір грошової виплати до Дня Незалежності України у 2024 році
Джерело фото: Кабмін
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Уряд оприлюднив постанову від 2 квітня 2024 р. №369 про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», у 2024 році

Установлено, що разова грошова виплата до Дня Незалежності України виплачується до 24 серпня 2024 р. у таких розмірах:

  • особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
    • I групи — 3 100 гривень;
    • II групи — 2 900 гривень;
    • III групи — 2 700 гривень;
  • учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, — 1 000 гривень;
  • особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3 100 гривень;
  • членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 650 гривень;
  • учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 гривень.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду висловився щодо розміру разової грошової виплати особам з інвалідністю внаслідок війни до Дня Незалежності України у 2023 році.

Автор: Наталя Мамченко

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