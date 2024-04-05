Командир взводу спробував продати прилад нічного бачення, щоб купити автомобіль у підрозділ: що вирішив суд

Суд визнав провину старшого лейтенанта, однак вирішив його суворо не карати.

На фото бінокуляр Archer NVGA-15

Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська розглянув справу щодо обвинувачення старшого лейтенанта однієї з бригад ЗСУ у вчиненні правопорушення, передбаченого ч 4. ст. 410 (викрадення, привласнення військовослужбовцем зброї, бойових припасів, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці) Кримінального кодексу.

Як зазначено у матеріалах кримінальної справи, 28 січня 2022 року командир першого патрульного взводу другого патрульного батальйону, старший лейтенант Павло К. вибув у службове відрядження до оперативно-тактичного угрупування для участі в Операції Об’єднаних сил.

Вторгнення військ РФ в Україну офіцер зустрів у Донецькій області.

8 березня 2022 року Павло К. отримав від командира своєї ротної групи бінокуляр нічного бачення Archer NVGA-15 2021 року випуску. Вартість приладу – майже 378 877. гривень.

Вже 9 березня, приблизно о 14:00, як зазначено у матеріалах справи, старший лейтенант привласнив бінокуляр та розпорядився ним на власний розсуд.

Відповідне розслідування, втім, було розпочато лише 25 серпня 2022 року.

У судовому засіданні Павло К. свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю.

Разом з тим, старший лейтенант повідомив, що 9 березня 2022 року під час знаходження у місті Волноваха Донецької області, його підрозділ опинився в оточенні. Відтак, офіцер надав наказ про відхід з позицій.

Під час відступу, один з бійців повідомив офіцеру, що на дорозі він втратив вказаний бінокуляр.

Після цього Павло К. вирішив повернутися на дорогу та знайти бінокуляр. Бінокуляр офіцер все ж знайшов, однак вирішив залишити його собі, після чого, разом з іншими військовослужбовцями, повернувся до військової частини.

Пізніше Павло К. поїхав додому у Кривій Ріг, де виставив бінокуляр на продаж на торгівельному майданчику OLX. Однак під час безпосередньої спроби продажу бінокуляру за $9 тис. офіцер був затриманий.

Свої дії старший лейтенант пояснив тим, що хотів продати бінокуляр для того, щоб придбати для своєї роти автомобіль для виконання бойових завдань, оскільки існувала гостра проблема в автотранспорті.

Також офіцер просив суд врахувати, що він має державні винагороди, а також має на утриманні двох малолітніх дітей. Заробітна плата за місцем його постійної служби складає лише 29 тис. гривень на місяць.

Дослідивши позиції сторін, суд зазначив, що Павло К. вчинив особливо тяжкий злочин (санкція ч. 4 ст. 410 КК передбачає покарання у виді позбавлення волі від 10 до 15 років).

Суд вказав, що Павло К., достовірно знаючи свої обов`язки, передбачені законодавством, яке регламентує порядок виконання військового обов`язку і проходження військової служби, та маючи можливість належно їх виконувати, свідомо допустив їх порушення та вчинив військовий злочин проти встановленого порядку проходження військової служби.

Разом з тим, суд зазначив, що офіцер щиро розкаявся у вчиненні правопорушення, погодився відшкодувати завданий збиток, має на утриманні двох малолітніх дітей, а також має державні нагороди.

Відтак, суд вирішив призначити обвинуваченому основне покарання у виді позбавлення волі нижче від найнижчої межі, а саме строком на 2 роки (суд застосував ч. 1 ст. 69 КК, тобто визнавши наявність кількох обставин, що пом'якшують покарання).

Крім того, замість покарання у виді позбавлення волі, на підставі ст. 58 (службові обмеження для військовослужбовців) КК, суд вирішив призначити Павлу К. покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців строком на 2 роки із відрахуванням в дохід держави 20% з суми грошового забезпечення офіцера.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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