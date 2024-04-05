Уряд затвердив порядок подачі заяви про знищену чи пошкоджену нерухомість через Дію: які документи потрібні

Для формування заяви про відшкодування шкоди нерухомості через Дію, заявник має підтвердити, що він не є особою, до якої застосовано санкції і не має судимості за злочини проти основ національної безпеки.

Кабмін затвердив Порядок подання заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, що завдані агресією рф проти України, до Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг. Відповідний порядок викладено у постанові від 29 березня №365.

Міністерству цифрової трансформації доручили забезпечити технічну можливість подання заяв через Дію і протягом 6 місяців з дня впровадження правил та положень, що регулюють роботу Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, щодо категорій заяв, процедур отримання, обробки та фіксації заяв відповідно до Статуту зазначеного Реєстру, який є додатком до Резолюції CM/Res(2023)3 Комітету Міністрів Ради Європи від 12 травня 2023 року, забезпечувати технічну можливість подання таких заяв.

Отже, Порядок визначає механізм подання заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, що завдані агресією рф проти України, до Реєстру збитків, завданих агресією, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Дія.

У цьому Порядку термін «об’єкт нерухомого майна» означає:

квартиру,

інше житлове приміщення в будівлі,

приватний будинок (індивідуальний житловий будинок),

дачний будинок,

садовий будинок,

відокремлений житловий будинок садибного типу.

Заявником є фізична особа — громадянин України, яка досягла 18-річного віку, подала засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Дія, заяву до Реєстру збитків та є власником (співвласником) пошкодженого/знищеного внаслідок агресії рф проти України об’єкта нерухомого майна.

Заява подається щодо кожного пошкодженого/знищеного об’єкта нерухомого майна окремо.

Заява щодо пошкодженого/знищеного об’єкта нерухомого майна, що перебуває у спільній власності, подається кожним із співвласників окремо стосовно належної йому частки власності, при цьому згода інших співвласників не вимагається.

Заява подається за сукупності всіх наступних умов:

об’єкт нерухомого майна був пошкоджений/знищений внаслідок міжнародно-протиправних дій рф в Україні або проти України після введення воєнного стану;

пошкоджений/знищений об’єкт нерухомого майна розміщений на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води;

право власності на пошкоджений/знищений об’єкт нерухомого майна зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф (Реєстр пошкодженого та знищеного майна) міститься акт комісійного обстеження об’єкта, складений відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою КМУ від 19 квітня 2022 р. №473;

заявник не є особою, до якої застосовано санкції відповідно до Закону «Про санкції»;

заявник не є особою, яка має судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом I «Злочини проти основ національної безпеки України» КК.

У разі коли право власності на пошкоджений/знищений об’єкт нерухомого майна не зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, заявнику необхідно вчинити дії щодо проведення державної реєстрації.

Для подання заяви заявник:

встановлює мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, або створює особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія та проходить процедуру електронної ідентифікації та автентифікації, зокрема з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу;

вносить відомості для формування заяви засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Дія.

Для формування заяви засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка, вносяться відомості про заявника, зокрема, що заявник не є особою, до якої застосовано санкції і він не має судимості за злочини проти основ національної безпеки, а також про об’єкт нерухомого майна.

Зокрема треба вказати:

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна;

тип об’єкта нерухомого майна;

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

опис або назва об’єкта нерухомого майна;

вид права власності на об’єкт нерухомого майна (щодо об’єктів спільної власності зазначаються вид спільної власності, розмір частки у праві спільної часткової власності, кількість співвласників об’єкта нерухомого майна);

загальна площа об’єкта нерухомого майна, площа забудови, кількість поверхів. У разі відсутності точної інформації щодо загальної площі об’єкта нерухомого майна зазначається орієнтовна площа;

адреса (місцезнаходження) об’єкта нерухомого майна та геопросторові координати (за наявності);

інформація про те, що нерухоме майно є об’єктом культурної спадщини (у разі потреби);

інші технічні характеристики об’єкта нерухомого майна (за наявності);

кількість осіб, що проживали в об’єкті нерухомого майна;

інформація про те, що об’єкт нерухомого майна є/був основним місцем проживання заявника;

тип події, що спричинила пошкодження/знищення об’єкта нерухомого майна;

дата та опис події, що спричинила пошкодження/знищення об’єкта нерухомого майна (за бажанням);

сума бажаної компенсації за пошкоджене/знищене майно, ринкова вартість пошкодженого/знищеного об’єкта нерухомого майна, а також вартість ремонту, проведеного до пошкодження/знищення такого майна (за бажанням);

інформація з актів комісійного обстеження пошкодженого та знищеного майна;

інформація із звітів, що містять висновок про технічний стан, складений відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 (за наявності);

інформація з актів та звітів оцінки майна (стандартизованої, аналітичної, незалежної, судової експертизи) та рецензії на них або звіти про оцінку збитків (за наявності);

згода на обробку персональних даних, що надається Реєстру збитків.

До заяви додаються:

акти комісійного обстеження пошкодженого та знищеного майна;

звіти, що містять висновок про технічний стан, складений відповідно

до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 (за наявності);

акти та звіти оцінки майна (стандартизованої, аналітичної, незалежної, судової експертизи) та рецензії на них або звіти про оцінку збитків (за наявності).

За бажанням заявник може додати до заяви додаткові матеріали, що підтверджують, зокрема, факт та суму завданих збитків.

Відомості, необхідні для формування заяви, підтверджуються шляхом електронної інформаційної взаємодії з інформаційно-комунікаційними системами та публічними електронними реєстрами органів державної.

Після подання заяви заявник автоматично отримує повідомлення засобами Порталу Дія (Дія) про подання заяви до Реєстру збитків.

Після підписання заяви відомості, що містяться в ній, не можуть бути змінені.

Сформована та підписана заява з накладеною кваліфікованою електронною печаткою технічного адміністратора Порталу Дія разом із додатковими матеріалами шляхом електронної інформаційної взаємодії передається до Реєстру збитків.

Після подання заяви до Реєстру збитків заявник може надати додаткові матеріали щодо пошкодженого/знищеного об’єкта нерухомого майна.

Заявник має право відкликати заяву.

Електронна інформаційна взаємодія, передбачена цим Порядком, здійснюється з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів Трембіта.

Автор: Наталя Мамченко

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