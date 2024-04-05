Практика судов
  1. В мире

У Байдена ведут непубличные переговоры со спикером Джонсоном для помощи Украине на $60 млрд

08:37, 5 апреля 2024
Помощники Байдена непублично договариваются с Джонсоном о вынесении на голосование пакета помощи Украине.
У Байдена ведут непубличные переговоры со спикером Джонсоном для помощи Украине на $60 млрд
Источник фото: politico
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Помощники американского президента Джо Байдена частным образом обращаются к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону с просьбой вынести на голосование пакет помощи для Украины на сумму 60 миллиардов долларов, сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники из администрации Белого дома.

По информации издания, президентская команда в течение двухнедельных каникул в Конгрессе поддерживала связь с офисом Джонсона с целью повлиять на ситуацию с помощью для Украины. Это происходило путем воздержания от агрессивных нападений на спикера, чтобы дать ему возможность передохнуть, поскольку он возглавляет неспокойную фракцию Республиканской партии со все меньшим большинством.

Хотя в администрации Байдена разочарованы медленными темпами работы в Палате представителей, они надеются, что их усилия побудят Конгресс к активной работе над пакетом помощи в течение месяца.

Пока неизвестно, как именно будет выглядеть этот пакет, однако основная цель Белого дома остается предоставить убедительные аргументы перед Майком Джонсоном о необходимости предоставления помощи Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин обнародовал размер денежной выплаты ко Дню Независимости Украины в 2024 году

Опубликовано постановление Кабмина об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины в 2024 году.

Командир взвода попытался продать прибор ночного видения, чтобы купить автомобиль в подразделение: что решил суд

Суд признал вину старшего лейтенанта, однако решил его строго не наказывать.

Кабмин разрешил госслужащим завещать свое пособие на случай гибели родственникам

Государственные служащие и работники критической инфраструктуры теперь смогут составить документ наподобие завещания относительно того, кому отдать их денежную помощь в случае гибели.

Верховная Рада решит проблему с мораторием на продажу имущества государственных предприятий

Как указывают депутаты, если государственное предприятие должно другому субъекту средства, даже в случае получения судебного решения о взыскании долга государственный исполнитель ограничен в мерах по его исполнению, поскольку действует мораторий.

В закон об обработке за рубежом информации, содержащей государственную тайну, предлагают внести изменения

Закон об идентификации граждан с помощью Реестра военнообязанных буквально отменил запрет на обработку информации, составляющую государственную тайну, с помощью облачных ресурсов, размещенных за рубежом – что предлагают депутаты.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Дроботова
    Тетяна Дроботова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді