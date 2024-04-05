У Байдена ведут непубличные переговоры со спикером Джонсоном для помощи Украине на $60 млрд

Помощники Байдена непублично договариваются с Джонсоном о вынесении на голосование пакета помощи Украине.

Источник фото: politico

Помощники американского президента Джо Байдена частным образом обращаются к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону с просьбой вынести на голосование пакет помощи для Украины на сумму 60 миллиардов долларов, сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники из администрации Белого дома.

По информации издания, президентская команда в течение двухнедельных каникул в Конгрессе поддерживала связь с офисом Джонсона с целью повлиять на ситуацию с помощью для Украины. Это происходило путем воздержания от агрессивных нападений на спикера, чтобы дать ему возможность передохнуть, поскольку он возглавляет неспокойную фракцию Республиканской партии со все меньшим большинством.

Хотя в администрации Байдена разочарованы медленными темпами работы в Палате представителей, они надеются, что их усилия побудят Конгресс к активной работе над пакетом помощи в течение месяца.

Пока неизвестно, как именно будет выглядеть этот пакет, однако основная цель Белого дома остается предоставить убедительные аргументы перед Майком Джонсоном о необходимости предоставления помощи Украине.

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