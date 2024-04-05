Харківський метрополітен зупинив рух поїздів

Лініями метро Харкова тимчасово зупинили рух поїздів, причини поки невідомі.

Джерело фото: slovoidilo.ua

Ранком п'ятниці, 5 квітня, у Харкові тимчасово припинено рух поїздів метрополітену. Про це інформує офіційний Telegram-канал Харківського метрополітену. Причини поки що залишаються невідомими.

«Тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Про відновлення руху буде повідомлено додатково», - йдеться у повідомленні.

Деталі та обставини, що спричинили це рішення, поки що не уточнюються представниками метрополітену.

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