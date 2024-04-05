Єдиний держреєстр юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань оновили: що змінилося

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило про успішне оновлення програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). В результаті оновлення в ЄДР було реалізовано функціонал, що дозволяє виключати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України.
Крім того, були внесені певні поліпшення до функціоналу ЄДР, зокрема:
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