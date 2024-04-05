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У Києві судитимуть осіб, які викрали конфіденційну інформацію з бази даних відомої медлабораторії

12:19, 5 квітня 2024
Зловмисники скопіювали конфіденційну інформацію відносно лікарів та клієнтів медлабораторії та хотіли отримати гроші від керівництва установи за нерозповсюдження викрадених даних.
У Києві судитимуть осіб, які викрали конфіденційну інформацію з бази даних відомої медлабораторії
Фото ілюстративне
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У Києві перед судом постануть двоє колишніх працівників відомої медичної лабораторії, які викрали конфіденційну інформацію з бази даних установи. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці встановили, що експрацівники медичної лабораторії – чоловік, 1983 року народження ,та жінка, 1976 року народження, скопіювали конфіденційну інформацію відносно лікарів та клієнтів медлабораторії та переслали собі. В подальшому зловмисники хотіли отримати гроші від керівництва установи за нерозповсюдження викраденої інформації.

Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів поліцейські виявили на їх комп’ютерах викрадену інформацію.

Слідчі повідомили фігурантам  про підозру, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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