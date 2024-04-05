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Нетверезе побиття на Хрещатику: за ґрати відправили двох молодиків

20:30, 5 квітня 2024
Двом молодикам в Києві призначили до 8 і 9 років позбавлення волі за жорстоке побиття на Хрещатику.
Нетверезе побиття на Хрещатику: за ґрати відправили двох молодиків
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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У Києві суд виніс вирок двом молодикам, які були звинувачені у жорстокому побитті хлопця на Хрещатику. Їм призначили терміни позбавлення волі на 8 і 9 років відповідно. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За версією прокурорів, інцидент стався 2 січня 2023 року на Хрещатику, коли два молодих чоловіки, будучи напідпитку, спробували наблизитися до дівчини, яка прогулювалася разом зі своїм знайомим. Щодо останнього вони виявили агресію, коли він захистив свою знайому, і почали жорстоко побивати його. У ході цього нападу один з нападників таємно викрав мобільний телефон потерпілого, який випав з його кишені. Наслідком цього нападу 27-річний чоловік отримав тяжку черепно-мозкову травму, яка вимагала тривалого лікування.

Суд призначив одному з обвинувачених 9 років позбавлення волі, а його спільникові - 8 років. Третього учасника, який не брав активну участь у нападі, суд засудив до 200 годин громадських робіт за вчинення побиття за підтримки статті 126 Кримінального Кодексу України.

Джерело відео: Київська міська прокуратура

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