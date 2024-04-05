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В Україні запровадять смарт-мобілізацію в два кліки — Міноборони

12:05, 5 квітня 2024
Україна планує впровадити систему смарт-мобілізації як наступний крок після цифровізації військового обліку.
В Україні запровадять смарт-мобілізацію в два кліки — Міноборони
фото з відкритих джерел
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Україна планує впровадити систему смарт-мобілізації як наступний крок після цифровізації військового обліку. Заявку на мобілізацію можна буде подати лише у два кліки. Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко у інтерв'ю АрміяInform.

"Наступний етап - це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію: "Я хочу стати оператором дронів", "Я хочу стати артилеристом" тощо", - зазначила Черногоренко. 

За її словами, ключовим є саме рекрутинговий підхід, оскільки, якщо людина розумітиме свій шлях у війську і зможе контролювати його своїми власними рішеннями, то питання щодо електронних повісток і їхнього існування втратить свою актуальність.

"Я вважаю, що людина має мати можливість мобілізуватися або підписати контракт саме до такого командира, якому він чи вона довіряє. Це - цільовий рекрутинг. Цивільна аналогія: коли після випуску з вишу за кращих студентів борються працедавці", - сказала заступниця міністра оборони. 

Також Черногоренко зазначила, що ЗСУ наразі - це найбільший працедавець у країні і він може боротися за найкращих людей із цивільного життя "і тоді ми станемо ще швидшими і ще технологічнішими".

"До речі, армія зараз неабияк наситилися цивільною експертизою, цивільними звичками, культурою цивільною. В армії служать люди з великих компаній. Так, у мене в команді працює військовослужбовець, який повернувся з Каліфорнії, де будував стартапи. Він просто сів у літак, повернувся в Україну і мобілізувався в 47-у бригаду", - розповіла Катерина Черногоренко. 

Нагадаємо, що ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового обліку відтепер буде здійснюватися із використанням засобів Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг».

Як раніше розповідала Катерина Черногоренко, Міноборони планує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі 2024 року.

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