В законопроект о мобилизации вернули наказание для уклонистов, которые за границей: детали

Украинцам за границей, у которых нет военно-учетных документов, предлагают ограничивать предоставление консульских услуг.

Комитет национальной безопасности, обороны и разведки будет повторно рассматривать норму о временных ограничениях для военнообязанных: блокирование счетов, запрет на управление транспортными средствами и выезд за границу. Об этом сообщила народная депутат Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

«Отже тепер комітет повторно буде розглядати дану норму.

Комітет повернув обмеження щодо надання консульських послуг громадянам України за кордоном без наявності військово-облікових документів», - написала вона.

За словами Ірини Фріз, після додаткового обговорення на прохання Міністерства оборони - впровадження електронного кабінету було залишено як право (можливість), а не обов’язок,

Крім того, комітет сформував та додав комітетськими правками мотиваційну частину законопроекту про мобілізацію.

Зокрема (редакція, яку взято за основу):

- громадяни, які виявили бажання підписати контракт з МОУ отримають можливість обрати підрозділ з затвердженого Генеральним штабом переліку підрозділів;

- щомісячно виплачується додаткова винагорода в порядку визначеним КМУ;

- військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ в районах ведення воєнних (бойових) дій, на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України), за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань виплачується одноразова винагорода в розмірі 70 000 гривень в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- військовослужбовцям виплачується винагорода за знищене (захоплене) озброєння та військову, бойову (спеціальну, спеціалізовану) техніку противника у розмірах від 4 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в порядку та розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України;

- військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, а також закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки, закладів фахової передвищої військової освіти, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову військову службу) щомісячно виплачується винагорода за особливості проходження служби у розмірі 10 000 гривень в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”;

- військовослужбовці матимуть право на компенсацію 50-відсотків від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки відповідно до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» доступного іпотечного кредитування громадян України та додатково 100 тис грн після першого року військової служби та ще 100 тис грн після другого. Компенсація надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби;

- не нараховуються штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об’єктів житлового фонду (житлового будинку, квартири, майбутнього об’єкта нерухомості, об’єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля;

- зараховується один місяць служби за три місяці час проходження служби, протягом якого особа брала безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів під час дії воєнного стану.

За словами Ірини Фріз, остаточна редакція мотиваційного пакету буде ухвалена на наступному засіданні Комітету.

«Ухвалення рішення щодо звільнення з військові служби перенесено на наступне засідання. Де-факто, розгляд законопроекту планується на наступному засіданні Верховної Ради України», - додала вона.

https://sud.ua/ru/news/ukraine/297564-komitet-po-voprosam-oborony-vpervye-rabotal-v-subbotu-zavershili-li-rassmotrenie-zakonoproekta-o-mobilizatsii