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Компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ: что нужно знать

21:12, 6 апреля 2024
Компенсация работодателям за трудоустройство ВПЛ осуществляется в размере фактических затрат на оплату труда такого лица, но не более двух минимальных заработных плат.
Компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ: что нужно знать
Фото: cheline.com.ua
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Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнило, что работодатели могут получить от государства компенсацию расходов на оплату труда трудоустроенных по направлению центров занятости внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Компенсация производится в размере фактических затрат на оплату труда такого лица, но не более двух минимальных заработных плат (16 тысяч гривен).

Продолжительность такой компенсации составляет 6 месяцев для лиц, имеющих дополнительные гарантии в трудоустройстве 12 месяцев, за каждый нечетный месяц. Условие – сохранение гарантий занятости ВПЛ в течение периода, превышающего продолжительность выплаты вдвое.

Чтобы получить такую компенсацию, необходимо:

  • трудоустроить зарегистрированных безработных среди ВПЛ на условиях срочных трудовых договоров;
  • подать необходимые документы в центр занятости;
  • ждать результатов рассмотрения заявления в течение 10 рабочих дней;
  • заключить договор на компенсацию, выплачиваемую каждый нечетный месяц в течение года.

Следует отметить, что работодатель может подать заявление на компенсацию в центр занятости в течение 2 месяцев со дня трудоустройства внутренне перемещенных лиц.

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