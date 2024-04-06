Компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ: что нужно знать

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины напомнило, что работодатели могут получить от государства компенсацию расходов на оплату труда трудоустроенных по направлению центров занятости внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Компенсация производится в размере фактических затрат на оплату труда такого лица, но не более двух минимальных заработных плат (16 тысяч гривен).
Продолжительность такой компенсации составляет 6 месяцев для лиц, имеющих дополнительные гарантии в трудоустройстве 12 месяцев, за каждый нечетный месяц. Условие – сохранение гарантий занятости ВПЛ в течение периода, превышающего продолжительность выплаты вдвое.
Чтобы получить такую компенсацию, необходимо:
Следует отметить, что работодатель может подать заявление на компенсацию в центр занятости в течение 2 месяцев со дня трудоустройства внутренне перемещенных лиц.
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