Компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО: що треба знати

Компенсація роботодавцям за працевлаштування ВПО здійснюється у розмірі фактичних витрат на оплату праці такої особи, але не більше двох мінімальних заробітних плат.

Фото: cheline.com.ua

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України нагадало, що роботодавці можуть отримати від держави компенсацію витрат на оплату праці працевлаштованих за направленням центрів зайнятості внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Компенсація здійснюється у розмірі фактичних витрат на оплату праці такої особи, але не більше двох мінімальних заробітних плат (16 тисяч гривень).

Тривалість такої компенсації становить 6 місяців для осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні 12 місяців, за кожен непарний місяць. Умова – збереження гарантій зайнятості ВПО протягом періоду, що перевищує тривалість виплати удвічі.

Щоб отримати таку компенсацію, необхідно:

працевлаштувати зареєстрованих безробітних з-поміж ВПО на умовах строкових трудових договорів;

подати необхідні документи до центру зайнятості;

чекати результатів розгляду заяви протягом 10 робочих днів;

укласти договір на компенсацію, яка виплачується кожен непарний місяць протягом року.

Варто зазначити, що роботодавець може подати заяву на компенсацію до центру зайнятості протягом 2 місяців із дня працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

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