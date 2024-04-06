Компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО: що треба знати

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України нагадало, що роботодавці можуть отримати від держави компенсацію витрат на оплату праці працевлаштованих за направленням центрів зайнятості внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Компенсація здійснюється у розмірі фактичних витрат на оплату праці такої особи, але не більше двох мінімальних заробітних плат (16 тисяч гривень).
Тривалість такої компенсації становить 6 місяців для осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні 12 місяців, за кожен непарний місяць. Умова – збереження гарантій зайнятості ВПО протягом періоду, що перевищує тривалість виплати удвічі.
Щоб отримати таку компенсацію, необхідно:
Варто зазначити, що роботодавець може подати заяву на компенсацію до центру зайнятості протягом 2 місяців із дня працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
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