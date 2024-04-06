Практика судів
  1. В Україні

Компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО: що треба знати

21:12, 6 квітня 2024
Компенсація роботодавцям за працевлаштування ВПО здійснюється у розмірі фактичних витрат на оплату праці такої особи, але не більше двох мінімальних заробітних плат.
Компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО: що треба знати
Фото: cheline.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України нагадало, що роботодавці можуть отримати від держави компенсацію витрат на оплату праці працевлаштованих за направленням центрів зайнятості внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Компенсація здійснюється у розмірі фактичних витрат на оплату праці такої особи, але не більше двох мінімальних заробітних плат (16 тисяч гривень).

Тривалість такої компенсації становить 6 місяців для осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні 12 місяців, за кожен непарний місяць. Умова – збереження гарантій зайнятості ВПО протягом періоду, що перевищує тривалість виплати удвічі.

Щоб отримати таку компенсацію, необхідно:

  • працевлаштувати зареєстрованих безробітних з-поміж ВПО на умовах строкових трудових договорів;
  • подати необхідні документи до центру зайнятості;
  • чекати результатів розгляду заяви протягом 10 робочих днів;
  • укласти договір на компенсацію, яка виплачується кожен непарний місяць протягом року.

Варто зазначити, що роботодавець може подати заяву на компенсацію до центру зайнятості протягом 2 місяців із дня працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи тягне відсутність єдиного протоколу за результатами контролю за вчиненням злочину недопустимість доказів, отриманих в ході НСРД: позиція Верховного Суду

ККС перевірив, що на виконання постанови прокурора про проведення НСРД – контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту свідку детективом двічі вручено заздалегідь помічені грошові кошти, про що складено відповідні протоколи.

Реформи процедур відбору прокурорів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності слід чекати в 2026 році – план Ukraine Facility

У 2026 році набере чинності законодавство, що забезпечить прозорий та заснований на заслугах відбір прокурорів на керівні посади – що передбачає план Ukraine Facility «гроші від ЄС в обмін на реформи».

ВККС, ВРП, Рада суддів і НАДС зможуть самостійно проводити спеціальну перевірку, передбачену законом про запобігання корупції – законопроект Кабміну

Кабмін зареєстрував законопроект, який пропонує організувати проведення спеціальної перевірки, передбаченої законами про запобігання корупції і про очищення влади, стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, щодо яких такі перевірки у цей період не проводилися.

Врегулювати фільтрацію контенту в Telegram можна за прикладом Facebook – за допомогою громадських організацій

Перевіркою контенту у Facebook, який створюють українські користувачі, займаються зокрема громадські організації, які працюють в Україні – чи можна запровадити регулювання Telegram за тим же принципом.

«Укрексімбанку» доведеться виплатити 2,5 млн грн за вимушений прогул звільненому через скандал з журналістами «Схем» начальнику управління внутрішньої безпеки – рішення ВС

Верховний Суд розглянув справу екс-начальника управління внутрішньої безпеки «Укрексімбанку», який хотів поновитися на роботі після скандалу з журналістами «Схем».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бугіль
    Володимир Бугіль
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва