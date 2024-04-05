Законопроект о мобилизации планируют выносить на рассмотрение Рады 10 апреля — нардеп

Как известно, спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации на ближайшем пленарном заседании.
«Этот законопроект уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады, сейчас готовится таблица сравнения ко второму чтению», – отмечал ранее Стефанчук.
По словам народного депутата Алексея Гончаренко, законопроект о мобилизации планируется выносить на рассмотрение Верховной Рады 10 апреля. Об этом он сообщил 5 апреля.
Ранее ми писали, когда ожидать принятия законопроекта о мобилизации.
Как стало известно, некоторые нормы о стимулировании граждан Украины стать на военный учет в законопроекте 10449 о мобилизации останутся.
Кроме того, часть госслужащих и правоохранителей потеряют право на отсрочку от мобилизации.
Добавим, Украина планирует внедрить систему смарт-мобилизации как последующий шаг после цифровизации военного учета. Заявку на мобилизацию можно будет подать в два клика.
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