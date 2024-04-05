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Законопроект про мобілізацію планують виносити на розгляд Ради 10 квітня — нардеп

15:32, 5 квітня 2024
Верховна Рада вже на наступному тижні може розглянути законопроект про мобілізацію.
Законопроект про мобілізацію планують виносити на розгляд Ради 10 квітня — нардеп
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Як відомо, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що Верховна Рада може розглянути законопроект про мобілізацію на найближчому пленарному засіданні. 

«Цей законопроект уже пройшов обговорення в Комітеті Верховної Ради, зараз готується таблиця порівняння до другого читання», - зазначав раніше Стефанчук.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, законопроект про мобілізацію планують виносити на розгляд Верховної Ради 10 квітня. Про це він повідомив 5 квітня.

Раніше ми писала, коли очікувати прийняття законопроекту про мобілізацію.

Як стало відомо, деякі норми про стимулювання громадян України стати на військовий облік у законопроекті 10449 про мобілізацію залишаться. 

Також повідомлялося,  чи мобілізовуватимуть випускників перед вступом на магістратуру чи аспірантуру

Крім того, частина держслужбовців та правоохоронців втратять право на відстрочку від мобілізації.

Додамо, Україна планує впровадити систему смарт-мобілізації як наступний крок після цифровізації військового обліку. Заявку на мобілізацію можна буде подати лише у два кліки.

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