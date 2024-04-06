Комитет по вопросам обороны впервые работал в субботу: завершили ли рассмотрение законопроекта о мобилизации

Марьяна Безугла сообщила, что 6 апреля комитет рассматривал законопроект о мобилизации и прохождении военной службы.

Источник фото: Марьяна Безугла

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке впервые работал в субботу. Об этом сообщила член комитета Марьяна Безугла.

По ее словам, 6 апреля комитет рассматривал законопроект о мобилизации и прохождении военной службы.

«Но законопроект о мобилизации и прохождении военной службы все же не завершили, хотя за 5 часов заседания значительно продвинулись к финальной редакции», - заявила она.

Марьяна Безугла отметила, что в воскресенье никто из депутатов не будет собираться, поэтому оформление заключения готовится на начало следующей недели.

«Результат пока остается результатом: несмотря на нарастание динамики, Комитет еще одну неделю завершил без решения», - добавила она.

Как известно, спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации на ближайшем пленарном заседании. А народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что документ планируется выносить на рассмотрение Верховной Рады 10 апреля.

Ранее мы писали, что некоторые нормы о стимулировании граждан Украины стать на военный учет в законопроекте 10449 о мобилизации останутся.

Кроме того, часть госслужащих и правоохранителей потеряют право на отсрочку от мобилизации.

Добавим, Украина планирует внедрить систему смарт-мобилизации как последующий шаг после цифровизации военного учета. Заявку на мобилизацию можно будет подать в два клика.

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