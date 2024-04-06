Небольшой дождь и до 19 градусов тепла – погода на Киевщине 7 апреля

В Киеве днем прогреется до 16-18°.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 7 апреля, на Киевщине будет облачно с прояснениями. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь, а днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью составит 5-9° тепла, а днем - 14-19°.

В столице ночью прогнозируют 7-9° тепла, а днем прогреется до 16-18°.

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