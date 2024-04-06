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Будут ли повышать в Украине тариф на свет: ответ министра энергетики Галущенко

15:48, 6 апреля 2024
Тариф на электроэнергию в Украине может возрасти на фоне новых атак рф на энергетику.
Будут ли повышать в Украине тариф на свет: ответ министра энергетики Галущенко
Фото: ukrinform.com
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко не исключил возможности повышения тарифа на электроэнергию для населения и отметил, что Кабмин изучает различные варианты финансирования ремонта поврежденных энергообъектов. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

В июне 2023 года после зимних атак в Украине повысили цену на электроэнергию почти вдвое.

«Сегодня ситуация еще более сложная по сравнению с прошлым годом, поскольку мы потеряли много гидроэлектроэнергии и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков», - сказал он.

Галущенко подчеркнул, полностью установить последствия атак россии, а также ущерб пока невозможно.

«Разрушения были значительны – и в электроэнергетике, и в электропередаче. Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабы ущерба, поскольку многие объекты все еще в руинах, и мы не можем до них добраться», - заявил он.

Кроме того, министр предупредил, что в зависимости от ситуации украинцев в июле-августе могут попросить максимально экономить электроэнергию.

«Россияне не могут вызвать повторение отключений 2022 и 2023 годов. Даже в случае огромного ущерба у нас будет базовая генерация, которая покрывает от 30% до 50% наших потребностей», - добавил Галущенко.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что пока в Украине не планируют повышать тарифы на электроэнергию для населения.

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