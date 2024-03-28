Практика судов
  1. В Украине

Повышать тарифы на электроэнергию не планируют, - Герман Галущенко

11:20, 28 марта 2024
По словам министра энергетики, говорить о повышении рано.
Повышать тарифы на электроэнергию не планируют, - Герман Галущенко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пока в Украине не планируют повышать тарифы на электроэнергию для населения. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что тарифы на электроэнергию в прошлом году повышали как следствие масштабных атак рф на энергетику.

«Без этого решения мы бы не восстановили нашу энергетику и не прошли бы зиму так, как мы ее прошли, – спокойно, стабильно и без отключений», – заявил Галущенко.

Однако сейчас, по его словам, говорить о повышении рано.

«Мы еще не понимаем масштабов повреждений (после последней массированной атаки, – ред.), не осуществлена полная оценка убытков и не понятно, какие деньги нужны на восстановление. Поэтому нет никаких проектов или наработок по изменению тарифов», - добавил Галущенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд рассмотрел дело женщины, с которой горсовет хотел взыскать выплаченные средства адресной помощи ВПЛ

Верховный Суд подчеркнул, что адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание и денежная компенсация за аренду жилья – это разные виды помощи.

Закрыть уголовное производство на основании окончания срока досудебного расследования можно на любой стадии процесса до выхода в совещательную комнату – Верховный Суд

УПК не содержит ограничений по закрытию уголовного производства на основании окончания срока досудебного расследования на любой стадии процесса до выхода в совещательную комнату.

Верховная Рада снова попытается рассмотреть законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Ранее законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа отправили на повторное второе чтение

Определение следственного судьи о возвращении жалобы на уведомление о подозрении подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд

Апелляционный суд отказал защитнику в открытии апелляционного производства по жалобе на решение следственного судьи, вернувшего жалобу на уведомление о подозрении

Верховный Суд определил, можно ли закрыть уголовное дело, где потерпевший указывает на конкретное лицо, совершившее преступление в отношении него, по причине неустановления нарушителя

Верховный Суд: Закрытие уголовного производства, в котором потерпевший, отмечая, что уголовное правонарушение совершено конкретными лицами, на которых непосредственно указывает органу досудебного расследования, на основании п. 3-1 ч. 1 ст. 284 УПК является существенным нарушением требований УПК.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді