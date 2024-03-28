Повышать тарифы на электроэнергию не планируют, - Герман Галущенко

По словам министра энергетики, говорить о повышении рано.

Пока в Украине не планируют повышать тарифы на электроэнергию для населения. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что тарифы на электроэнергию в прошлом году повышали как следствие масштабных атак рф на энергетику.

«Без этого решения мы бы не восстановили нашу энергетику и не прошли бы зиму так, как мы ее прошли, – спокойно, стабильно и без отключений», – заявил Галущенко.

Однако сейчас, по его словам, говорить о повышении рано.

«Мы еще не понимаем масштабов повреждений (после последней массированной атаки, – ред.), не осуществлена полная оценка убытков и не понятно, какие деньги нужны на восстановление. Поэтому нет никаких проектов или наработок по изменению тарифов», - добавил Галущенко.

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