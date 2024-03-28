В Днепре задержан агент рф, который хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю

По заданию фсб рф парень собирал данные о воинских частях, ТЭС и военном госпитале.

Правоохранители сообщили о подозрении 22-летнему жителю г. Днепра в совершении государственной измены, а именно в предоставлении представителю иностранного государства помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенном в условиях военного положения.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, с февраля по март 2024 года подозреваемый, действуя по заказу сотрудника фсб рф, собирал информацию о местоположениях военной техники ВСУ, блокпостах терробороны, объектах критической инфраструктуры, а также гражданских и военных объектов в г. Днепр.

Собранные данные, а также фото, видео и координаты расположения объектов злоумышленник передавал российскому куратору через мобильное приложение.

В общем, таким образом подозреваемый успел передать данные о 4 объектах.

Злоумышленник был задержан во время проведения им доразведки неподалеку от военно-медицинского клинического центра одной из воинских частей г. Днепр.

Во время обыска у подозреваемого изъяли мобильный телефон, компьютерную технику, флеш-носители и записи с доказательствами противоправной деятельности.

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