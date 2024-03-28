У Дніпрі затримали агента рф, який хотів скоригувати ракетний удар по ТЕС та військовому шпиталю

За завданням фсб рф хлопець збирав дані про військові частини, ТЕС та військовий шпиталь.

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Правоохоронці повідомили про підозру 22-річному мешканцю м. Дніпро у вчиненні державної зради, а саме у наданні представнику іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненому в умовах воєнного стану.

Як повідомила Київська міська прокуратура, з лютого по березень 2024 року підозрюваний, діючи на замовлення співробітника фсб рф, збирав інформацію про місця розташування військової техніки ЗСУ, блокпостів тероборони, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у м. Дніпро.

Зібрані дані, а також фото, відео та координати розташування об’єктів зловмисник передавав російському куратору через мобільний додаток.

Загалом у такий спосіб підозрюваний встиг передати дані про 4 об’єкти.

Зловмисника затримали під час проведення ним дорозвідки неподалік військово-медичного клінічного центру однієї з військових частин м. Дніпро.

Під час обшуку у підозрюваного вилучили мобільний телефон, комп’ютерну техніку, флеш-носії та записи з доказами протиправної діяльності.

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