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Що святкують 28 березня та які пам’ятні події сталися цього дня

10:08, 28 березня 2024
28 березня відзначають Всесвітній день фортепіано та Всесвітній день історика.
Що святкують 28 березня та які пам’ятні події сталися цього дня
Фото: Shutterstock
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У четвер, 28 березня, в Україні і світі відзначають декілька свят. 

Так, сьогодні святкують Всесвітній день фортепіано. Це свято об'єднує прихильників цього музичного інструменту по всьому світу. Свято було створене за ініціативи сучасного німецького композитора Нільса Фрама, який здобув свою популярність саме завдяки творчому підходу до музики. Вперше подію відсвяткували 2015 року.

Також 28 березня Всесвітній день історика. Професійне свято істориків, які живуть в різних куточках світу. Одним із перших істориків був Геродот, який жив в Стародавній Греції у V столітті до нашої ери. Його праця "Історія" дійшла до наших днів. 

28 березня щорічно свій день народження відзначає пральна машина. Цього дня, 1851 року, американець Джеймс Кінг запатентував прототип пральної машини.

Віряни вшановують пам'ять преподобного Іларіона.

Пам’ятні події:

1842 - У Львові відкрився театр Станіслава Скарбека, на той час третій за розміром у Європі;

1930 - У Туреччині замість "грецьких" назв міст Константинополь і Ангора затверджено офіційні турецькі назви: Стамбул і Анкара;

1939 - Після 2,5-річної облоги Франсіско Франко взяв Мадрид;

1979 - Часткове розплавлення реактора АЕС Три-Майл-Айленд (штат Пенсильванія) стало найбільшою аварією в атомній енергетиці США;

1980 - Указом Президії Верховної Ради СРСР затверджено Положення про звання Народного артиста СРСР;

2004 - У ніч із 28 на 29 березня разом із переходом на літній час стартувала Громадянська кампанія ПОРА!

2008 - Українська Вікіпедія досягла обсягу в 100 000 статей.

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