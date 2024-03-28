Не виключена загроза проникнення ворожих ДРГ до Києва та потужні обстріли столиці, — КМВА

Рада оборони ухвалила рішення збільшити чисельність правоохоронців на вулицях Києва, забезпечити доступ до укриттів та ретельніше відслідковувати повідомлення у соцмережах.

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У Києві на засіданні Ради оборони щодо забезпечення безпеки міста ухвалили низку рішень. Причина - загроза проникнення ворожих ДРГ до Києва та потужні обстріли столиці. Про це йдеться у повідомленні КМВА.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, приводом засідання Ради оборони міста стали останні заяви керівників країни-агресора щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об’єкти та мирних громадян України та Києва зокрема.

Як розповіли в КМВА, враховуючи цю інформацію, Рада оборони Києва прийняла такі рішення:

1) Невідкладно опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів в місті Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей.

2) Переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян.

3) Усім силовим та військовим структурам міста Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці. Забезпечити вжиття усіх потрібних заходів, які сприяють безпеці громадян Києва.

4) Усім відповідальним структурам та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність пунктів незламності до використання.

Окремо буде здійснюватися моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій.

"Киян прошу зберігати спокій. Не панікувати. Ми вживаємо превентивних заходів аби Київ та його мешканці були надійно захищені", - додав Попко.

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