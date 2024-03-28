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Не исключена угроза проникновения вражеских ДРГ в Киев и мощные обстрелы столицы, — КГВА

09:36, 28 марта 2024
Совет обороны принял решение увеличить численность правоохранителей на улицах Киева, обеспечить доступ к укрытиям и более тщательно отслеживать сообщения в соцсетях.
Не исключена угроза проникновения вражеских ДРГ в Киев и мощные обстрелы столицы, — КГВА
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В Киеве на заседании Совета обороны по обеспечению безопасности города было принято ряд решений. Причина – угроза проникновения вражеских ДРГ в Киев и мощные обстрелы столицы. Об этом говорится в сообщении КГВА.

По словам начальника КМВА Сергея Попко, поводом заседания Совета обороны города стали последние заявления руководителей страны-агрессора о намерениях увеличить количество ракетных атак, направленных на гражданские объекты и мирных граждан Украины и Киева, в частности.

Как рассказали в КГВА, учитывая эту информацию, Совет обороны Киева принял следующие решения:

1) Безотлагательно проработать вопросы проведения в дальнейшем мероприятий в городе Киеве, которые предусматривают привлечение численного количества людей.

2) Просмотреть нормативно-распорядительные документы о жизнедеятельности граждан столицы по работе общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан.

3) Всем силовым и военным структурам Киева в соответствии со своими полномочиями усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице. Обеспечить все необходимые меры, которые способствуют безопасности граждан Киева.

4) Всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям и готовность "пунктов несокрушимости" к использованию.

Отдельно будет осуществляться мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации, провокаций.

"Киян прошу сохранять спокойствие. Не паниковать. Мы принимаем превентивные меры, чтобы Киев и его жители были надежно защищены", - добавил Попко.

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