Что празднуют 28 марта и какие памятные события произошли в этот день

28 марта отмечается Всемирный день фортепиано и Всемирный день историка.

В четверг, 28 марта, в Украине и в мире отмечают несколько праздников.

Так, сегодня празднуют Всемирный день фортепиано. Этот праздник объединяет поклонников этого музыкального инструмента по всему миру. Праздник был создан по инициативе современного немецкого композитора Нильса Фрама, получившего свою популярность именно благодаря творческому подходу к музыке. Впервые событие отпраздновали в 2015 году.

Также 28 марта – Всемирный день историка. Профессиональный праздник историков, живущих в разных уголках мира. Одним из первых историков был Геродот, живший в Древней Греции в V веке до нашей эры. Его труд "История" дошел до наших дней.

28 марта ежегодно свой день рождения отмечает стиральная машина. В этот день, 1851, американец Джеймс Кинг запатентовал прототип стиральной машины.

Верующие чтят память преподобного Иллариона.

Памятные события:

1842 - Во Львове открылся театр Станислава Скарбека, в то время третий по размеру в Европе;

1930 - В Турции вместо "греческих" названий городов Константинополь и Ангора утверждены официальные турецкие названия: Стамбул и Анкара;

1939 - После 2,5-летней осады Франсиско Франко взял Мадрид;

1979 - Частичное расплавление реактора АЭС Три-Майл-Айленд (штат Пенсильвания) стало крупнейшей аварией в атомной энергетике США;

1980 - Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждено Положение о звании Народного артиста СССР;

2004 - В ночь с 28 на 29 марта вместе с переходом на летнее время стартовала Гражданская кампания ПОРА!

2008 - Украинская Википедия достигла объема в 100 000 статей.

Два года назад, 28 марта 2022 года, украинские защитники освободили от российских оккупантов Ирпень в Киевской области. Город сдержал врага по пути в столицу и получил звание «Город-Герой».

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