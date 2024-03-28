Підвищувати тарифи на електроенергію не планують, — Герман Галущенко

За словами міністра енергетики, говорити про підвищення зарано.

Наразі в Україні не планують підвищувати тарифи на електроенергію для населення. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що тарифи на електроенергію минулого року підвищували як наслідок масштабних атак рф на енергетику.

«Без цього рішення ми б не відновили нашу енергетику і не пройшли б зиму так, як ми її пройшли, - спокійно, стабільно і без відключень», - заявив Галущенко.

Однак зараз, за його словами, говорити про підвищення зарано.

«Ми ще не розуміємо масштабів пошкоджень (після останньої масованої атаки, - ред.), не здійснено повної оцінки збитків і не зрозуміло, які гроші потрібні на відбудову. Тому наразі немає жодних проєктів або напрацювань щодо зміни тарифів», - додав Галущенко.

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