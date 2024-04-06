Невеликий дощ та до 19 градусів тепла – погода на Київщині 7 квітня

У Києві вдень прогріється до 16-18°.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

За прогнозами синоптиків у неділю, 7 квітня, на Київщині буде хмарно з проясненнями. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі синоптики прогнозують невеликий дощ, а вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 5-9° тепла, а вдень – 14-19°.

У столиці вночі прогнозують 7-9° тепла, а вдень прогріється до 16-18°.

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