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Комітет з питань оборони вперше працював у суботу: чи завершили розгляд законопроекту про мобілізацію

16:06, 6 квітня 2024
Мар’яна Безугла повідомила, що 6 квітня комітет розглядав законопроект про мобілізацію та проходження військової служби.
Комітет з питань оборони вперше працював у суботу: чи завершили розгляд законопроекту про мобілізацію
Джерело фото: Мар’яна Безугла
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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вперше працював у суботу. Про це повідомила член комітету Мар’яна Безугла.

За її словами, 6 квітня комітет розглядав законопроект про мобілізацію та проходження військової служби.

«Але законопроєкт про мобілізацію та проходження військової служби все ж не завершили, хоча за 5 годин засідання значно просунулись до фінальної редакції», - заявила вона.

Мар’яна Безугла зазначила, що у неділю ніхто з депутатів не буде збиратися, тому оформлення висновку готується на початок наступного тижня.

«Результат поки залишається результатом: попри наростання динаміки Комітет ще один тиждень завершив без рішення», - додала вона.

Як відомо, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що Верховна Рада може розглянути законопроект про мобілізацію на найближчому пленарному засіданні. А народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що документ планують виносити на розгляд Верховної Ради 10 квітня.

Раніше ми писали, деякі норми про стимулювання громадян України стати на військовий облік у законопроекті 10449 про мобілізацію залишаться. 

Крім того, частина держслужбовців та правоохоронців втратять право на відстрочку від мобілізації.

Додамо, Україна планує впровадити систему смарт-мобілізації як наступний крок після цифровізації військового обліку. Заявку на мобілізацію можна буде подати лише у два кліки.

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