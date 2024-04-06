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Зеленский поддержал инициативу Макрона по иностранным войскам в Украине, но есть нюанс

21:30, 6 апреля 2024
Владимир Зеленский считает, что иностранные военные в Украине могли бы заниматься тренировкой ВСУ, а не воевать.
Зеленский поддержал инициативу Макрона по иностранным войскам в Украине, но есть нюанс
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что иностранные военные могут приехать в страну для тренировки ВСУ, а также помочь в ремонте западной военной техники. Однако призывать их участвовать в боевых действиях на фронте рискованно. Об этом Глава государства заявил в эфире единого телемарафона.

«Несколько предложений Эмманюэля Макрона я поддержал публично и в разговоре с ним. Тренировать наших ребят у нас. Я считаю, что это гораздо быстрее, чем отправлять наших ребят, бригады», - сказал он в интервью, показанном в субботу в эфире единого телемарафона.

«Второе – построить ремонтные хабы, чтобы ремонтировать всю западную технику в Украине, в отдельных регионах под землей. Это работает, и даже некоторые вещи мы уже делаем и видим, насколько это быстрее, чем мы отправляем танк или бронированную технику», - сказал он.

Зеленский также не видит оснований отказаться от пограничной миссии. «Он (Макрон – ред) предложил инициативу быть на границе. Ну, как мы можем отказываться? Если они это предлагают и будут приезжать, мы будем только поддерживать», - отметил он.

При этом Зеленский не готов пригласить в Украину боевые части. «Я не могу сегодня публично сказать: да, давайте, армии мира, приезжайте в Украину и сражайтесь. Потому что россия поднимет этот хайп в мире, они начнут поднимать общества других государств, что нельзя отправлять своих детей на войну, что это не их война, начнут раскалывать единство между странами Европы и странами НАТО. Для нас это рискованно, потому что если я выступлю с такой инициативой, то я вам скажу, что россия сделает все, чтобы остановить военную помощь других государств», - сказал Зеленский.

При этом он напомнил, что «у нас есть некоторые добровольческие формирования, когда люди с другим происхождением, с другим гражданством приезжают и воюют за Украину. Украина никогда не будет против, если кто хочет помочь».

Ранее мы писали, в последнее время активно обсуждается заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО в Украину. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон имел в виду возможность обучения, когда говорил об отправке западных войск в Украину.

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