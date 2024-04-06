Зеленский хочет получить максимально функциональный аппарат, — Подоляк о кадровых изменениях в Офисе Президента

Михаил Подоляк заявил, что Глава государства имеет видение того, как должны развиваться события и речь идет не только о фронте.

Фото: president.gov.ua

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк, говоря о кадровых изменениях в ОП, заявил, что Глава государства хочет получить максимально функциональный аппарат. Об этом он сказал в эфире телемарафона «Единые новости».

«Кто-то не выдерживает темпа, психологических нагрузок. И Президент хочет усилить команду или сменить команду с точки зрения влияния на ту или иную отрасль – не больше и не менее того. Поэтому спокойно давайте к этому относиться.

Начались перезагрузки в рамках военной вертикали, после этого были перезагрузки в рамках ОП, давайте дождемся того, когда эта вертикаль будет работать, одна, вторая, третья, максимально эффективно под те этапы войны, которые мы имеем с вами», – сообщил советник председателя ОП.

Ранее Президент Владимир Зеленский освободил от обязанностей ряд советников.

Перед этим Президент 29 марта подписал четыре указа об увольнении и назначении заместителей руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Так, уволен заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов, который занимался направлением судебной и правовой реформы. Вместо него назначена заместителем Ирина Мудрая, которая ранее была заместителем министра юстиции.

Также Президент уволил с должности заместителя Алексея Днипрова. Вместо него назначил Елену Ковальскую. Елена Ковальская с 2021 года работала в Офисе Президента на должности руководителя Главного управления стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики. С 2022 года – руководительница Кабинета Руководителя Офиса Президента.

А 30 марта Владимир Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника Президента.

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