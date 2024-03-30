Президент Владимир Зеленский освободил от обязанностей ряд Советников

Также Алену Вербицкую уволили с должности Советника – уполномоченного Президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины.

Источник фото: president.gov.ua

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В субботу, 30 марта, Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов об освобождении Советников от исполнения обязанностей.

Так, указом №212/2024 освобождено Устенко Олега Леонидовича от выполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата).

Указом №211/2024 освобождено Трофимова Сергея Владимировича от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата).

Указом №210/2024 освобождено Радуцкого Михаила Борисовича от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата).

Также Владимир Зеленский указом №209/2024 освободил Пушкореву Наталью Антоновну от исполнения обязанностей Уполномоченного Президента Украины по вопросам волонтерской деятельности (вне штата).

А Вербицкую Алену Николаевну указом №208/2024 уволили с должности Советника – уполномоченного Президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины.

Перед этим Президент 29 марта подписал четыре указа об увольнении и назначении заместителей руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Так, уволен заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов, который занимался направлением судебной и правовой реформы. Вместо него назначена заместителем Ирина Мудрая, которая ранее была заместителем министра юстиции.

Также Президент уволил с должности заместителя Алексея Днипрова. Вместо него назначил Елену Ковальскую. Елена Ковальская с 2021 года работала в Офисе Президента на должности руководителя Главного управления стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики. С 2022 года – руководительница Кабинета Руководителя Офиса Президента.

А 30 марта Владимир Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника Президента.

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