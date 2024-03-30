Президент Володимир Зеленський увільнив від обов’язків низку Радників

Також Альону Вербицьку звільнили з посади Радника – уповноваженого Президента з питань забезпечення прав захисників України.

Джерело фото: president.gov.ua

У суботу, 30 березня, Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про увільнення Радників від виконання обов'язків.

Так, указом №212/2024 увільнено Устенка Олега Леонідовича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом).

Указом №211/2024 увільнено Трофімова Сергія Володимировича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом).

Указом №210/2024 увільнено Радуцького Михайла Борисовича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом).

Також Володимир Зеленський указом №209/2024 увільнив Пушкорьову Наталію Антонівну від виконання обов'язків Уповноваженого Президента України з питань волонтерської діяльності (поза штатом).

А Вербицьку Альону Миколаївну указом №208/2024 звільнили з посади Радника – уповноваженого Президента України з питань забезпечення прав захисників України.

Перед цим Президент 29 березня підписав чотири укази про звільнення та призначення заступників керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Так, звільнено заступника керівника ОП Андрія Смирнова, який займався напрямом судової та правової реформи. Замість нього призначена заступником Ірина Мудра, яка до цього була заступником міністра юстиції.

Також Президент звільнив з посади заступника Олексія Дніпрова. Натомість призначив Олену Ковальську. Олена Ковальська з 2021 року працювала в Офісі Президента на посаді керівниці Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики. З 2022 року – керівниця Кабінету Керівника Офісу Президента.

А 30 березня Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника Президента.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.