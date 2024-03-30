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Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника Президента

10:35, 30 березня 2024
Сергій Шефір був призначений першим помічником Президента у травні 2019 року.
Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника Президента
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Президент Україна Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Шефіра з посади першого помічника Президента України.

Відповідний указ №207/2024 з'явився на сайті офіційного інтернет-представництво Президента України.

В указі сказано: «Звільнити Шефіра Сергія Нахмановича з посади першого помічника Президента України».

Перед цим Президент 29 березня підписав чотири укази про звільнення та призначення заступників керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Так, звільнено заступника керівника ОП Андрія Смирнова, який займався напрямом судової та правової реформи. Замість нього призначена заступником Ірина Мудра, яка до цього була заступником міністра юстиції.

Також Президент звільнив з посади заступника Олексія Дніпрова. Натомість призначив Олену Ковальську. Олена Ковальська з 2021 року працювала в Офісі Президента на посаді керівниці Головного управління стратегічних комунікацій Директорату з питань інформаційної політики. З 2022 року – керівниця Кабінету Керівника Офісу Президента.

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