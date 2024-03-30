У Дії анонсувати одруження по відеозвʼязку – Уряд ухвалив постанову

Одружитися можна буде через застосунок Дія.

Джерело фото: Дія

Одружитися можна буде в застосунку Дія по відеозвʼязку. Як повідомили у преслужбі Дії, Уряд ухвалив постанову та дав старт шлюбу онлайн. Одружитися можна буде просто в смартфоні.

У пресслужбі заявили, що команда Дії вже розробляє послугу і невдовзі запустять бета-тест.

Як працюватиме одруження в Дії

Громадяни відправляють заяву у застосунку; Працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку; Наречені підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.

Раніше ми писали, що у застосунку Дія з'явилися освітні документи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.