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У Дії анонсувати одруження по відеозвʼязку – Уряд ухвалив постанову

12:51, 30 березня 2024
Одружитися можна буде через застосунок Дія.
У Дії анонсувати одруження по відеозвʼязку – Уряд ухвалив постанову
Джерело фото: Дія
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Одружитися можна буде в застосунку Дія по відеозвʼязку. Як повідомили у преслужбі Дії, Уряд ухвалив постанову та дав старт шлюбу онлайн. Одружитися можна буде просто в смартфоні.

У пресслужбі заявили, що команда Дії вже розробляє послугу і невдовзі запустять бета-тест.

Як працюватиме одруження в Дії

  1. Громадяни відправляють заяву у застосунку;
  2. Працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку;
  3. Наречені підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.

Раніше ми писали, що у застосунку Дія з'явилися освітні документи.

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