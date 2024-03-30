У Дії анонсувати одруження по відеозвʼязку – Уряд ухвалив постанову

Одружитися можна буде в застосунку Дія по відеозвʼязку. Як повідомили у преслужбі Дії, Уряд ухвалив постанову та дав старт шлюбу онлайн. Одружитися можна буде просто в смартфоні.
У пресслужбі заявили, що команда Дії вже розробляє послугу і невдовзі запустять бета-тест.
Як працюватиме одруження в Дії
Раніше ми писали, що у застосунку Дія з'явилися освітні документи.
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